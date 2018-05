PF prende prefeito tucano de Mongaguá com R$ 4,6 milhões e US$ 216 mil em dinheiro vivo

(Foto: site da Prefeitura de Mongaguá)- Operação Prato Feito, deflagrada nesta quarta-feira, 9, fez buscas em 30 prefeituras paulistas, entre elas a do município de Mongaguá, litoral Sul de São Paulo, onde a dinheirama foi apreendida na casa de Artur Parada Prócida

A Operação Prato Feito prendeu três agentes políticos em flagrante, por posse de muito dinheiro vivo. No município de Mongaguá, litoral Sul de São Paulo, a Polícia Federal encontrou na residência do prefeito Artur Parada Prócida (PSDB) R$ 4.613.610 e mais US$ 216.763 em espécie. Ele foi preso em flagrante por crime de lavagem de dinheiro. Aliados do tucano disseram que o grande volume de cédulas de reais e dólares encontrado em sua casa será explicado às autoridades.

Em outra cidade, Mauá, na Grande São Paulo, os federais fizeram mais dois flagrantes contra outros dois agentes políticos, com quem foram localizados os montantes de R$ 588.417 e R$ 87 mil em dinheiro vivo. Um dos presos é o secretário de Governo de Mauá, João Gaspar (PRP).

A Operação Prato Feito põe sob suspeita pelo menos 30 prefeituras paulistas. Treze prefeitos são investigados, além de quatro ex-prefeitos, 27 funcionários públicos, um vereador e 29 empresas. Também são alvo da PF e da Controladoria-Geral da União secretários municipais e lobistas.

A PF pediu a prisão de 62 investigados, mas a Justiça Federal autorizou apenas buscas.

O balanço da grande missão, divulgado no final da tarde desta quarta, 9, mostra que todos os 154 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Municípios com contratos suspeitos de fraudes na operação Prato Feito:

1. Cubatão

2. Itaquaquecetuba

3. Jaguariúna

4. Leme

5. Mairinque

6. Monte Mor

7. Peruíbe

8. São Bernardo do Campo

9. São Paulo

10. São Sebastião

11. Tietê

12. Votorantim

13. Barueri

14. Pirassununga

15. Registro

16. Holambra

17. Laranjal Paulista

18. Cosmópolis

19. Barueri

20. Caconde

21. Embu das Artes

22. Hortolândia

23. Mauá

24. Mogi Guaçu

25. Mongaguá

26. Paulínia

27. Pirassununga

28. Registro

29. Araçatuba

30. Araras

Outros municípios onde houve cumprimento de mandados de busca e apreensão na operação Prato Feito:

1. Salvador

2. Brasília

3. Curitiba

4. Águas de Lindóia

5. Sorocaba

6. Várzea Paulista

7. Jundiaí

8. Mogi Mirim

9. Santo André

10. Monte Alto

11. Guarulhos

12. Cajati

13. São Roque

14. Santo Antonio da Posse

15. Santos

16. Peruíbe

17. Socorro

18. Francisco Morato

19. Jaguariúna

20. Boituva

Houve ainda:

Três prisões em flagrante, assim discriminadas:

Foram apreendidos, em dois flagrantes, na cidade de Mauá, os montantes de R$ 588.417,00 e R$ 87.000,00 em residências de agentes políticos daquele município, que ensejaram a prisão em flagrante de seus detentores pelo crime de lavagem de dinheiro;

Foram apreendidos R$ 4.613.610,00 e US$ 216.763,00, em espécie, na cidade de Mongaguá, na residência de um agente político, ensejando sua prisão em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro.

* Apreensão de valores em espécie, em residências:

* Empresário em Mauá: R$ 12.250,00;

* Empresário em Santo André: R$ 34.250,00;

* Empresário em São Paulo: R$ 30.000,00;

* Empresário em Salvador: R$ 17.000,00.

A PF informou que ainda há outras diligências a serem encerradas.

Fonte: O Estadão/ Luiz Vassallo, Julia Affonso e Fausto Macedo

