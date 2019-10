PF prende suspeito de causar prejuízo de mais de R$ 2 milhões à Previdência

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

*Com informações de Ingo Mûller, do Núcleo de Rede da TV Liberal.

O criminoso inventava pessoas fictícias para receber benefícios indevidos da Previdência. Com ele, foram encontrados cartões de benefícios em nome de beneficiários inexistentes, além dos documentos falsos, usados para conseguir o dinheiro no nome das pessoas que não existem.

