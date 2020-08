PF prende suspeito de comprar drogas e as receber pelos Correios no sul do Pará

Polícia Federal faz operação contra o tráfico interestadual de drogas no sul do Pará — Foto: Divulgação/ Polícia Federal

Operação Remessa Ilegal foi deflagrada nesta terça-feira (11) em Ourilândia do Norte.

A Polícia Federal em Redenção, no sul do Pará, deflagrou nesta terça-feira (11) a operação Remessa Ilegal, de combate ao tráfico internacional de drogas. Foram apreendidas drogas, notas falsas e um suspeito foi preso em flagrante.

Policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do alvo da operação, em Ourilândia do Norte. De acordo com as investigações, ele comprou drogas sintéticas e as recebeu pelos Correios.

O mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte mediante solicitação da PF. Durante as buscas, os agentes encontraram na residência do investigado outras drogas sintéticas e maconha, além de R$ 1 mil em notas falsas.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão por guarda de moeda falsa e pelo depósito de drogas ilícitas.

Por G1 PA — Belém

