PF realiza 2ª fase de operação contra grupo de extermínio formado por PMs

O chefe do Comando de Policiamento da PM em Goiânia, Ricardo Rocha (Foto: TV Anhanguera/Reprodução) – A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (11) a segunda fase da Operação Sexto Mandamento, que investiga um grupo de extermínio formado por policiais militares de Goiás. Dois policiais militares foram presos temporariamente e oito levados para depor. Ao todo, havia três mandados de prisão temporária e 17 de condução coercitiva – quando uma pessoa é levada para depor. Entre os alvos estão membros do atual comando da Polícia Militar de Goiás e advogados.

(Correção: ao ser publicada, esta reportagem errou ao informar que havia 39 mandados de prisão. O erro foi corrigido às 07h26)

Em nota, a assessoria de comunicação da PM de Goiás informou que “até o momento não possui informações sobre o procedimento legal que deu origem à medida coercitiva executada”. O G1 também entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), nesta manhã, e aguarda posicionamentos sobre a operação.

A primeira fase da operação foi deflagrada em 2011, com a prisão de 19 PMs depois de um ano de investigação. A segunda apura duas mortes e dois desaparecimentos. A suspeita é de que o grupo tenha feito mais de cem vítimas desde 2010. Entre as vítimas estão crianças, adolescentes e mulheres em qualquer envolvimento com crimes.

Nomeado comandante do Comando de Policiamento da Capital da corporação goiana no início do ano, o tenente-coronel Ricardo Rocha será conduzido coercitivamente de Goiânia (GO) a Brasília, para prestar depoimento. Ele já havia sido preso por quatro meses na primeira fase da operação, em 2011. Em 2014, foi a júri popular pela morte de Marcelo Coka da Silva, ocorrida dez anos antes, e foi absolvido.

Ao todo, 140 policiais estão envolvidos na operação, que ocorre nas cidades de Goiânia (GO), Alvorada do Norte (GO) e Formosa (GO). O nome da operação é uma referência ao sexto mandamento da Bíblia: “Não matarás”.

Segundo as investigações, o grupo tinha como principal atividade a prática habitual de homicídios com a simulação de que os crimes haviam sido praticados em confrontos com as vítimas. Alguns dos crimes foram praticados durante o horário de serviço e com uso de carros da PM, de maneira clandestina e sem qualquer motivação, de acordo com a Polícia Federal.

Comandante Ricardo Rocha

Em 26 de fevereiro deste ano, Ricardo Rocha assumiu o Comando de Policiamento da Capital (CPC). Em março, uma ação conjunta da do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) recomendou que o tenente-coronel fosse destituído do cargo, pois responde por crimes e que o cargo deve ser ocupado por “militar que não exponha o Estado de Goiás a eventual novo pedido de federalização [julgamento de crimes]”.

Porém, na época, o vice-governador e secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, José Eliton (PSDB), afirmou ter “integral confiança no tenente-coronel Ricardo Rocha para exercer o Comando da Capital”.

Por G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...