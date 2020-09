PF realiza busca e apreensão na casa de mulher suspeita de fraudar benefícios previdenciários no Pará

Agentes apreenderam celulares, documentos e duas armas de fogo. Ninguém foi preso na operação.

PF investiga suspeita de cometer fraudes na Previdência no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Uma operação da Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de uma mulher no município de Anapu, sudoeste do Pará. De acordo com a PF, ela é suspeita de participar de um esquema de fraudes na concessão de benefícios previdenciários. Ninguém foi preso na operação.

Na residência, os agentes da PF apreenderam celulares, documentos e duas armas de fogo. Todo o material foi encaminhado para a delegacia de Anapu, onde será periciado.

Segundo as investigações da PF, a suspeita se passava por advogada, servidora pública ou perita do INSS para aplicar os golpes. Ela cobrava valores entre R$ 600 e R$ 10 mil para facilitar a obtenção de benefícios. Após obter os valores, a mulher ficava com o dinheiro do beneficiado.

A PF também investiga a participação de um policial civil no esquema. O agente seria responsável por receber os valores decorrentes dos pagamentos das vítimas em uma conta bancária.

Por G1 PA — Belém

18/09/2020 19h47

