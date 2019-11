PF realiza operação e investiga desvio de R$ 750 mil pela prefeitura de Acará

Operação da PF na Prefeitura de Acará — Foto: Ascom/ PF

O dinheiro deveria ter sido usado para recuperação de estrada vicinal no município.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (14), a operação ‘Ladrilhar’ que investiga emissão de notas fiscais no município do Acará, nordeste do Pará. Segundo a PF, foram desviados cerca de aproximadamente R$ 750.000,00, que deveria ter sido usado para recuperação de estrada vicinal no município.

Ao todo, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal de 1º Região.

Ainda de acordo com a PF, o dinheiro para a recuperação da estrada teria sido entregue a pessoas relacionadas com a Prefeitura de Acará. As investigações estão centradas na provável ocorrência de associação criminosa, corrupção passiva, crime de responsabilidade de prefeitos e fraude processual.

