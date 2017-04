PF realiza operação para investigar desvio de recursos da merenda escolar no Pará

‘Operação Chicken’ tem o objetivo de executar 8 mandados de busca e apreensão e 7 conduções coercitivas nesta quinta-feira, 20.

A Polícia Federal, em parceria om a Polícia Civil do Estado do Pará, deflagrou na manhã desta quinta-feira (20) a Operação Chicken, para investigar desvio de recursos da merenda escolar no estado. No total, foram expedidos oito mandados de busca e apreensão e sete de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor.

A investigação teve início em 2016, quando a Secretária de Educação do Estado acionou a Polícia Civil após verificar que os recursos desviados eram repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da educação (FNDE), dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

De acordo com a PF, os criminosos recebiam pagamento pelo dobro do que era efetivamente entregue, por meio da duplicação de “Nota de Entrega”, assim como entregar produto diverso ou de qualidade inferior, como entrega de coxa e sobrecoxa, quando se pagou por filé de frango.

A polícia verificou que de um total de 1.383 guias de entrega de gêneros alimentícios submetidas à análise, havia 909 guias suspeitas de duplicidade. Dentre as guias suspeitas, 798 guias apresentam indícios de duplicação (58% do total) e 111 guias apresentam indícios de triplicação.

Como exemplo de “Nota de Entrega” duplicada, a Polícia Federal cita a Escola Estadual Deuzuita Pereira Queiroz, localizada no município de Redenção. A nota registra o recebimento de 1.764 kg de frango, contudo, em fiscalização efetuada no local, a PF constatou que a escola recebeu apenas 882 kg do alimento.

