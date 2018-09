PF toma novo depoimento de agressor de Bolsonaro

(Foto: Reprodução/vídeo) – Adélio Bispo confessou que esfaqueou Bolsonaro

O delegado Rodrigo Morais ouviu na segunda-feira (17) o autor do ataque ao candidato Jair Bolsonaro (PSL), Adélio Bispo. Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais, Morais foi até o presídio federal de segurança máxima em Campo Grande (MS) para tomar o depoimento de Bispo no âmbito do inquérito sobre o atentando ao candidato. A informação foi revelada pelo G1 e confirmada pelo jornal “O Estado de S. Paulo”.

Bolsonaro foi golpeado na tarde do dia 6 de setembro quando fazia campanha no centro de Juiz de Fora, em Minas. Ele foi operado no município mineiro e depois transferido para Hospital Albert Einsten, em São Paulo. Na quarta-feira passada (12), o candidato passou por uma nova cirurgia, mas se recuperou e, atualmente, está na unidade de tratamento semi-intensiva do hospital paulistano.

Além de ouvir Bispo, a PF ainda trabalha na análise do material apreendido com ele e nas quebras de sigilo feitas com autorização da Justiça. Como afirmou o ministro da Segurança Pública Raul Jungmann na semana passada, esse inquérito deve ser encerrado e um novo será aberto para que a apuração sobre o contexto do ataque tenha seguimento.

A abertura desse novo inquérito deve ser realizada ainda nesta semana. O primeiro inquérito será encerrado porque tem o prazo de encerramento mais curto pelo fato do principal investigado estar preso.

O novo depoimento estava previsto desde a semana passada e tem como objetivo ouvir o autor após a coleta das primeiras informações durante as diligências posteriores ao crime.

Em nota divulgada no início da semana passada, a a PF informou que continuava a “coleta de depoimentos, análise de dados financeiros e de outros dados existentes em imagens, mídias, computadores, telefones e documentos apreendidos”.

