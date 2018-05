PGR apresenta nova denúncia contra Lula, Gleisi e Marcelo Odebrech

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a PGR, a construtora Odebrecht prometeu ao então presidente Lula e colocou à disposição do PT R$ 64 milhões em troca de decisões do governo que favorecessem a empresa. Por: G1

