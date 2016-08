Piauí confirma mais de 800 casos de chikungunya e preocupa população

A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou, em uma semana, 1.391 novos casos de chikungunya e dengue no estado. Nesse período, foram 564 ocorrências a mais para o primeiro tipo de arbovirose e 827 para o segundo, em relação ao levantamento feito no dia 16 deste mês.

Os dados estão no boletim divulgado nesta quarta-feira (24). O governo também informou a confirmação de uma morte a mais associada a doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, em relação ao último balanço.

De acordo com o novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados, este ano, 21.241 casos de chikungunya. No boletim anterior, eram 20.677. Com relação à dengue, o estado anunciou a confirmação de 26.260 ocorrências, contra 25.433 do levantamento da semana anterior.

O governo de Pernambuco registrou, entre agosto de 2015 e o dia 20 de agosto de 2016, 289 óbitos suspeitos relacionados a arboviroses. Desse total, 80 tiveram resultados laboratoriais positivos: 46 para chikungunya, 23 para dengue e 11 com resultados positivos para ambas as doenças.

No levantamento anterior tinham sido confirmadas 79 mortes por doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O número de confirmações de zika ficou em 147, presente nos dois últimos levantamentos.

Microcefalia

No último boletim, a Secretaria de Saúde manteve o número de casos confirmados de microcefalia: 378. Esse dado é relativo ao período compreendido entre 1º de agosto de 2015 e o dia 20 de agosto de 2016. Outros 293 estão sob investigação.

Com relação ao número de óbitos, o governo informou que 88 foram notificados, na última semana, três a mais do que no levantamento anterior. Dese total, 82 einda estão sendo avaliados. Em relação aos resultados para zika, 181 tiveram resultado laboratorial

Positivo. Outros 154 deram negativos e 7 inconclusivos, totalizando 342.

tópicos:

Abreu e Lima,

Afogados da Ingazeira,

Bezerros,

Bom Conselho,

Cabo de Santo Agostinho,

Camaragibe,

Caruaru,

Casinhas,

Escada,

Goiana,

Igarassu,

Jaboatão dos Guararapes,

João Alfredo,

Limoeiro,

Nazaré da Mata,

Olinda,

Paulista,

Pernambuco,

Recife,

São Caetano,

São Lourenço da Mata,

Timbaúba,

Toritama,

Vitória de Santo Antão

G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha

Curtir isso: Curtir Carregando...