Picape sai da pista e atinge caminhonete às margens da BR-163 em Sinop

O acidente foi registrado, esta manhã, no quilômetro 831 da BR-163. De acordo com a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia federal, a colisão ocorreu perto do viaduto do bairro São Cristóvão e envolveu uma Fiat Strada branca e uma caminhonete Ford F-1000 preta.

Segundo a concessionária, a Strada saiu da pista e acabou colidindo com a caminhonete, que estava estacionada na rua Colonizador Ênio Pipino (lateral da rodovia). O motorista da caminhonete não ficou ferido. O condutor da Strada, por outro lado, não foi localizado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar registram o acidente. As causas e responsabilidades passam a ser apuradas.

