Piloto acusado de matar esposa é condenado a 23 anos de prisão (Foto: Reprodução/RBA TV)

Foi encerrado na noite desta terça-feira (18), o julgamento do piloto Marcos Ano Bom Cabral, de 41 anos, acusado de matar a esposa Elza Cristiane Rodrigues em abril de 2003.

Ele foi condenado a 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença foi anunciada por volta das 22h30. A defesa afirmou que vai apelar a decisão.

No dia 12 de abril de 2003, Marcos afirmou ter encontrado Elza morta no quarto do casal com os punhos de uma rede em volta do pescoço. Mas a perícia constatou ter se tratado de uma morte violenta. Tese que a defesa contesta.

O julgamento teve início na manhã de ontem (17) e seguiu até a noite. Pela parte da tarde cinco testemunhas da defesa foram ouvidas, entre elas o piloto Paulo Alexandre Coutinho e a babá Anne Marie da Luz.

O réu se declarou inocente e manteve a versão de que a vítima tenha se suicidado.

Marcos estava respondendo o processo em liberdade. Ele chegou a ser preso por 30 anos, em 2003, mas foi concedido o direito de esperar o julgamento da apelação em liberdade.

