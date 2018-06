Piloto de ‘ambulancha’ é agredido e jogado no rio

Por: Portal ORM Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em uma ligação, um dos ilhéus que presenciou o caso disse que piratas atuam continuamente na região. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SESMA) informou que a lancha foi roubada enquanto estava atracando no trapiche da ilha de Cotijuba. “O piloto do veículo foi fortemente agredido, mas já recebeu atendimento e passa bem”, diz o pronunciamento. A Sesma ressaltou ainda que já registrou boletim de ocorrência e a polícia está fazendo a busca pela lancha. Qualquer informação pode ser repassada à policia pelo Disque-denúncia 181.

