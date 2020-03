Piloto de avião decola para aplicar agrotóxico, desaparece e é achado morto em destroços após queda da aeronave em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, o piloto, Luis Carlos de Lima, havia desaparecido com o avião quando decolou ainda pela manhã para aplicar agrotóxico em uma lavoura.

Um piloto de avião morreu nessa sexta-feira (13) ao sofrer uma queda com uma aeronave agrícola na região do município de Querência, a 912 km de Cuiabá (MT).

