Piloto de avião que caiu em floresta em Peixoto no MT é encontrado vivo

Maicon estava pilotando o avião que caiu em MT — Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução

Piloto do PR é encontrado vivo três dias após queda de avião agrícola em MT

Ele comandava um avião, modelo Neiva EMB-201, matrícula PT-GSH. Ele saiu de Porto Nacional, no Tocantins, para fazer um translado até Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, quando sofreu o acidente.

O piloto paranaense Maicon Semencio Esteves, de 27 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (7), com vida, em meio à selva em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá.

A informação foi confirmada pelo irmão dele, Diego Semencio Esteves, que está em Terra Nova do Norte, a 648 km de Cuiabá.

Maicon foi encontrado próximo a um rio, bastante debilitado, e levado de ambulância para Peixoto de Azevedo.

Segundo um fazendeiro que ajudou nas buscas, o piloto conseguiu chegar em uma região com água, mas não conseguiu ingerir o líquido por estar muito debilitado.

O avião caiu no último domingo (4) e, desde então, Maicon estava sendo procurado pela Polícia Militar e por amigos e familiares que foram para o local para ajudar nas buscas.

Os destroços do avião foram encontrados por trabalhadores de uma fazenda próxima ao local do acidente, no entanto, não havia sinal do piloto.

Em um áudio enviado para a namorada, ao qual o G1 teve acesso, Maicon diz que sairia de Porto Nacional em direção a Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, onde faria uma parada para abastercer.

De lá, seguiria para Matupá, a 696 km da capital, novamente para fazer um segundo abastecimento. A viagem terminaria em Alta Floresta.

Maicon mora em Primeiro de Maio, cidade do Paraná, e trabalha com aviação agrícola.

Em nota, a FAB informou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), vão apurar as causas do acidente.

