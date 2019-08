Piloto de iate faz fuga desesperada de vulcão em erupção; veja o vídeo

As imagens foram feitas por Elena Schiera, de 19 anos, que estava no barco. Ela escreveu: “momentos de pânico” (Foto:Reprodução/Redes sociais)

Imagens mostram o drama da fuga pelo mar

O que parecia apenas uma bela e impressionante imagem para ser registrada e ganhar umas curtidas nas redes sociais, tornou-se uma fuga para a vida. Um iate fazia um passeio perto da pequena ilha da Sicília (Itália), quando o vulcão Stromboli entrou em erupção na quarta-feira (28). Moradores e turistas fugiram da região.

Mas a fuga dos ocupantes do iate foi registrada. Percebe-se que inicialmente os ocupantes do barco acham que estão seguros à distância em que se encontravam. Mas logo uma massa de fumaça, pedras e gás avançava em velocidade na direção dele. As imagens foram feitas por Elena Schiera, de 19 anos, que estava no barco. Ela escreveu nas redes sociais: “momentos de pânico”.

Por:Redação Integrada de O Liberal

