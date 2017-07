Piloto de monomotor que caiu em Pará de Minas está com a habilitação suspensa desde 2010, diz Anac

Idoso de 72 anos sofreu acidente nesta segunda (24) com a mesma aeronave daquela época e está internado. Seripa III ainda não chegou ao local do acidente para investigação.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou ao G1 nesta terça-feira (25) que a habilitação do piloto de 72 anos que sofreu um acidente com um monomotor nesta segunda-feira, em Pará de Minas, está com a habilitação suspensa desde 2010, quando havia sofrido outro acidente com a mesma aeronave, em Divinópolis.

De acordo com o órgão, o piloto teve a habilitação para pilotar suspensa na época e, desde então, não havia dado prosseguimento para renovar a habilitação.

Acidente em 2010

No dia 16 de outubro de 2010, um avião monomotor fez um pouso forçado na comunidade do Córrego do Paiol, zona rural de Divinópolis. Logo depois da decolagem, o piloto perdeu o controle da aeronave e pousou em uma propriedade rural. Ele estava sozinho e sofreu ferimentos levas. Na época, apesar de se dizer habilitado, o idoso não apresentou a licença de piloto, segundo os bombeiros.

Acidente em Pará de Minas

Nesta segunda-feira, o acidente com o monomotor foi semelhante ao ocorrido em 2010. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao realizar procedimento de aterrisagem na pista do aeroporto, a aeronave atingiu um poste de energia elétrica, em seguida uma casa, danificando parte do telhado, a antena de televisão, muro, parte da cerca de concertina e parte da caixa d’água. Depois disso, o monomotor caiu na cabeceira da pista do aeroporto.

O piloto sofreu fratura nas duas pernas e continua internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas, onde vai passar por cirurgia.

Investigação

De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), uma equipe do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), ainda está se deslocando para o local do acidente. O G1 entrou em contato no aeroporto, que informou que a equipe ainda não chegou ao local.

Ainda segundo o Cenipa, o início dos trabalhos consiste na coleta de evidências – os investigadores fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas e reúnem documentos. O objetivo da investigação é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.

O órgão também informou que a necessidade de descobrir todos os fatores contribuintes garante a liberdade de tempo para a investigação e que a conclusão de qualquer investigação conduzida pelo Cenipa terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente.

