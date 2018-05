Piloto de motovelocidade morre após cair e ser atropelado em prova

Uma cena muito triste marcou o Campeonato Argentino de Velocidade no último domingo (27). O piloto Gabriel Gerbasi, de 44 anos, morreu após cair de sua moto e ser atropelado por um outro competidor, durante prova no no autódromo Hermanos Emiliozzi, válida pela categoria R3 CUP.

O acidente ocorreu logo no início da prova. Durante a primeira curva, Gerbasi se desequilibrou e caiu na pista. Logo em seguida, um competidor acabou atingindo-o com o pneu da motocicleta na região do abdômen.

Gabriel Gerbasi recebeu pronto atendimento, e chegou a ser levado para o hospital Doutor Hector, mas não resistiu aos ferimentos.

A Confederação Argentina de Motociclismo Desportivo emitiu uma nota oficial onde lamenta a morte do piloto.

“Neste domingo no autódromo Hermanos Emiliozzi, a quarta rodada da Superbike Argentina foi lamentada por um trágico acidente na final da categoria R3 Cup. Na primeira volta da corrida o piloto, Gabriel Gerbasi, sofreu queda em uma curva” conta.

“Colidido por uma moto de outro participante, foi rapidamente tratado e transferido para o Hospital Dr. Hector Cura em Olavarría Gabriel Gerbasi morreu às 17h40 apesar dos esforços dos profissionais envolvidos. A Organização da Superbike Argentina e a Confederação Argentina de Motociclismo Deportivo informa sobre a lamentável morte de Gabriel Gerbasi, nossas condolências e nossas mais profundas condolências à família Gerbasi”.

Veja o vídeo. Contém imagens fortes.

