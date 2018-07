Piloto de MT desaparece após ser contratado para voo até o Pará

Felipe Meirelles Zamberlan é piloto em Mato Grosso e o último contato foi feito no dia 24 de junho. (Foto Divulgação) – Felipe havia avisado à família que faria um voo para Palmas, mas no último contato feito ele disse para a namorada que estava indo para uma fazenda no Pará..

O piloto de 22 anos, Felipe Meirelles Zamberlan, da cidade de Sapezal (473 km de Cuiabá), desapareceu depois de ir para a cidade de Goiânia onde faria um voo a trabalho.

Segundo informações da família, Felipe foi de ônibus para Cuiabá no dia 20 de junho, depois pegou um voo para Goiânia (GO) e, de lá, conduziria um avião particular até Palmas (TO).

Em Goiânia, ele ligou para a namorada no dia 24 de junho dizendo que estava a caminho de uma fazenda no Pará e que retornaria no dia seguinte, mas não voltou e nem entrou mais em contato.

À família ele avisou que ficaria fora de área já que na região não tem sinal de telefone e nem internet, mas que no dia 25 retornaria para Mato Grosso. Ele não retornou e não fez mais contato.

O que preocupou a família e fez com que acionassem a polícia, é o fato de Felipe ter saído de Sapezal para conduzir um avião até a cidade de Palmas e não para o Pará.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o desaparecimento. Em contato com os outros estados, a polícia pretende fazer o trajeto para descobrir o que houve com o piloto.

Por: Reportermt/MAYARA MICHELS, in Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...