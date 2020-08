Piloto de ‘voadeira’ é atingido por moto aquática e morre em Marabá, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O piloto de um barco do tipo “voadeira” morreu na noite de sábado (22), após ser atingido por uma moto aquática no rio Tocantins, em Marabá, sudeste do estado.

You May Also Like