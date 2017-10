Piloto e Co-piloto morrem em acidente aéreo- Corpos são identificados

O Piloto Diego Patrick Alves Resende (21 anos), o co piloto Co-Piloto: Weverton Marinho Pereira,41 anos (Foto) , e mais três passageiros morrem em acidente aéreo em Itaituba no Oeste do Pará.

Vídeo mostra avião que caiu em Itaituba -Registro foi feito pouco antes da queda -Cinco pessoas morreram em acidente.

O avião caiu em um bairro da cidade de Itaituba no Oeste do Pará.

O acidente matou cinco pessoas, ele foi filmado fazendo um voo rasante no dia do acidente , em Itaituba.

As Vitimas foram identificadas – A cidade esta em luto , familiares vivem clima de tristeza e desolação. Na casa da esposa do piloto, muita comoção por parte de familiares e amigos.

Segundo informações, a aeronave estava voando com uma altura abaixo do esperado e apresentado sons anormais na hora da queda. O piloto teria evitado que a aeronave pudesse cair no centro de Itaituba.

Ainda de acordo com as informações preliminares apontam que o piloto tinha toda habilitação necessária para realizar os vôos. “Agora temos que esperar o laudo técnico e, a partir daí, verificar se houve alguma conduta dolosa ou culposa de alguém para pensar em alguma responsabilização penal”, completou.

O acidente aéreo aconteceu na tarde de domingo (22), em momento que os pilotos se reunirão para comemorar o dia do aviador naquela cidade.

Com o impacto, destruiu aeronave e mutilou os corpos dos ocupantes. Após a queda, a polícia isolou o local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vitimas e retirar os corpos dos destroços.

Vítimas

As Cinco pessoas que morreram no acidente já foram identificadas. Morreram o piloto Diego Patrick Alves Resende (21 anos), o co piloto Co-Piloto: Weverton Marinho Pereira,41 anos, Advogada: Josenilde Silva Oliveira (32 anos) e Belania Dantas Marinho,43 anos,Rosalina Metilde Santos Werlan ,45 anos.

A identificação das vítimas foi confirmada por familiares segundo o Instituto Médico Legal (IML) informou que os parentes estiveram no local e reconheceram os corpos.

