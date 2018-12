Piloto e copiloto resgatados após 4 dias de queda de avião passam por cirurgia em Cuiabá 2 minutos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O piloto e o copiloto foram encontrados pelas equipes de resgate. O piloto quebrou uma perna e o copiloto quebrou as duas, e ainda teve cortes no rosto e escoriações.

O piloto John Cleiton Venera e copiloto Marcelo Balestrin, que estavam desaparecidos, desde a última sexta-feira (30) e foram resgatados com vida na tarde dessa terça-feira (4), em uma região de mata, próximo à Serra do Mangaval, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá, passaram por cirurgia.

