Piloto é julgado pelo assassinato da esposa em 2003 em Belém

Crime aconteceu na madrugada do dia 11 de abril de 2003. Réu nunca havia sido julgado.

Acusado senta no banco dos réus pela primeira vez depois de 15 anos da morte da esposa. — Foto: TJPA

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) realiza nesta segunda-feira (17) o júri do piloto Marcos Ano Bom Cabral, 41 anos, acusado de matar a própria esposa, a publicitária Elza Cristiane Rodrigues Paes, no apartamento do casal na avenida Almirante Barroso, em Belém. O júri ocorre 15 anos após a morte da jovem, que na época era recém-formada.

De acordo com o TJPA, o crime aconteceu na madrugada do dia 11 de abril de 2003. A versão do réu é que ele a encontrou morta no quarto do casal, com punhos de rede em volta do pescoço. No dia do suposto suicídio, o filho deles, de 2 anos, dormia no quarto ao lado com a babá.

O pai da vítima, um policial federal, suspeitou da versão do genro e solicitou uma nova perícia. Marcos chegou a ser preso pelo crime, mas depois de um mês preso, conseguiu habeas corpus.

O júri é presidido pela juíza Ângela Alice Alves Tuma. O promotor do caso é José Maria Gomes, com o advogado assistente de acusação Djalma Farias. A defesa está com o advogado César Ramos e Anete Martins.

Por G1 PA, Belém

