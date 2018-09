Piloto ‘erra a manobra’ e avião pousa fora da pista e perde rodas de pouso no garimpo encrenca

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O piloto de um pequeno avião,foi surpreendido quando sua uma manobra errada que resultou no pouso fora da pista. O pequeno acidente ocorreu na manhã deste sábado (08) na pista de pouso do garimpo Encrenca, região garimpeira de Itaituba.

You May Also Like