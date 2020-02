Piloto itaitubense e mais dois passageiros morrem após queda de avião em região garimpeira de Roraima

Lucas Lira, piloto da aeronave. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O avião foi encontrado na manhã desta quinta-feira (6) em uma área de mata fechada; “Perdemos o nosso DIAMANTE”, disse o pai do piloto em post nas redes sociais.

Na tarde desta quarta-feira (5) o avião que era pilotado pelo itaitubense Lucas Lira caiu em uma região garimpeira do Estado de Roraima. Segundo informações repassadas pela família, na aeronave, cuja descrição não foi apontada, estavam mais dois passageiros, estes que ainda não foram identificados pela reportagem.

Conforme o que foi apurado, o avião foi encontrado na manhã desta quinta-feira (6), por volta das 9h, por outros aviadores. Após diversas buscas serem realizadas por outros aviões e helicópteros conseguiram identificar três corpos carbonizados no interior da aeronave, estes que seriam do piloto e dos passageiros.

Em conversa com o Giro, Luíz Henrique Macêdo, pai de Lucas, afirmou que os familiares e amigos estavam torcendo para que Lucas e os passageiros fossem encontrados ainda com vida e que tivessem apenas se perdido nas proximidades.

“Estamos rezando para que eles sejam encontrados com vida”, disse Luiz Macêdo.

Sobre Lucas

Lucas Lira, piloto avião. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Lucas Lira, que é natural de Itaituba e filho de uma família tradicional da aviação na cidade: a família Truth, estava residindo em Boa Vista (Roraima) e realizando voos na região. No dia do seu aniversário, 2 de fevereiro, Luiz Henrique Macêdo fez uma publicação em sua homenagem, destacando a escolha da profissão que o mesmo seguiu: a aviação.

Lucas Lira com o pai, um tio e um amigo. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Veja o texto da homenagem na íntegra:



FINA ESTAMPA

Quando decidiu-se pela aviação, “abraçou a ideia” de corpo e alma. Após o curso, foi para a prática, no emblemático garimpo Água Branca, do “saudoso vô Truth”. O caminho percorrido pelos aeronautas é digno de aplausos. Luta sem cessar. Um empresário aurífero e grande cidadão, ao acompanhar a árdua labuta deste jovem, fez o seguinte comentário: “Eu vi esse garoto comendo Leite Ninho na Hugo de Mendonça – metáfora de que ele poderia ter ficado acomodado, em berço esplêndido – e se despe do conforto da cidade, para lá na frente, ser um profissional de brilho e respeito.

Pois é.. Que Deus continue lhe protegendo de todo mal, juntamente com os familiares e colegas do segmento.

Saúde, harmonia, conquistas e feliz aniversário, filho Lucas Lira!

Após a confirmação do falecimento do filho, Luíz Henrique realizou um post em sua rede social em sua homenagem:

Post feito por Luíz Henrique. (Foto: Reprodução/ Rede Social)

Os amigos de Lucas Lira também prestaram homenagem ao piloto itaitubense nas redes sociais:



Posts feitos por amigos de Lucas Lira. (Foto: Reprodução/ Redes Socais)

Fonte: Portal Giro

Por: Adacioni Santos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...