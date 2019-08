Piloto morto em acidente no distrito de Moraes Almeida foi preso com 300 quilos de drogas em avião no TO

Murillo Ribeiro na época da prisão em Formoso do Araguaia — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Piloto morto em acidente no Pará foi preso com 300 quilos de drogas em avião no TO

Murillo Ribeiro de Souza Costa estava em aeronave que caiu em Itaituba no domingo (11). Ele deve ser enterrado em Formoso do Araguaia.

O piloto Murillo Ribeiro de Souza Costa, preso no Tocantins em julho de 2018 com quase 300 quilos de cocaína em um avião, está entre os mortos no acidente aéreo em Itaituba, no sudeste do Pará. Ele é natural de Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins e deve ser enterrado na cidade. A operação de resgate dos corpos está em andamento.

As outras vítimas do acidente foram identificadas como Eduardo Teles Menezes e Reinaldo Lopes da Fonseca. As causas da queda ainda são desconhecidas. A aeronave de prefixo PTNKK teria partido da cabeceira do rio Piranhas com destino ao distrito de Moraes de Almeida.

A apreensão de drogas foi em uma pista na zona rural de Formoso do Araguaia. Segundo a Polícia Federal, a suspeita é que a cocaína veio da fronteira da Bolívia com o Mato Grosso. O caso foi citado como um dos principais elementos que levaram a Operação Flak, em fevereiro desde ano. A ação foi para desarticular um grupo que utilizava aviões adulterados no transporte de cocaína.

Por G1 Tocantins com Jornal Folha do Progresso

12/08/2019 19h32

