Piloto Niki Lauda tricampeão da Fórmula 1 morre aos 70 anos

Um dos principais nomes do automobilismo mundial, Niki Lauda morreu aos 70 anos na noite desta segunda-feira, em Viena, na Áustria. O tricampeão da Fórmula 1, nos anos de 1975, 1977 e 1984, e atual presidente não executivo da Mercedes, não resistiu à piora no estado de saúde.

O piloto austríaco realizou um transplante de pulmão em agosto do ano passado e recebeu alta após dois meses internado. No início deste ano, por conta de uma forte gripe, voltou ao hospital, onde permaneceu por dez dias. As primeiras informações apontam que ele teve falência renal.

A carreira de Lauda foi marcada por um grave acidente e recuperações. Em 1976, por exemplo, o então piloto da Ferrari se acidentou em Nurburgring, na Alemanha, e acabou com parte do corpo queimado. A recuperação, porém, foi surpreendente, e seis semanas depois, em Monza, ele retornou para terminar o GP da Itália na quarta posição.

Por:Gazeta Esportiva (foto: AFP)

