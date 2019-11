Piloto paraense, de carro novo, busca liderança na Fórmula Vee de São Paulo

Augusto Santin pilota o ‘Expresso 33’ no campeonato paulista de velocidade

Augusto Santin, do “Expresso 33” está de carro novo na Fórmula Vee ()

O piloto paraense Augusto Santin, do Remo, que comanda o “Expresso 33” na Fórmula Vee, de São Paulo, ganha mais confiança na disputa do título de campeão na categoria Master aonde é o segundo colocado com 198 pontos.

Com um novo carro, mais rápido e confiável, o piloto participa neste fim de semana da Copa ECPA de Fórmula Vee, em Piracicaba. Será sua primeira competição no interior paulista, já pensando na decisão da categoria em Interlagos, marcada para dezembro.

Sobre a nova máquina fez a seguinte observação. “É um carro que foi atualizado pelo Wilson Fittipaldi, consultor técnico da categoria, e pelo engenheiro Ricardo Divila, um dos projetistas mais respeitados no automobilismo em todo o mundo”, disse.

O veículo apresenta como principais características a suspensão traseira independente e o câmbio de cinco marchas. O carro ganha mais estabilidades nas curvas e maior velocidade nas retas, “ Tudo isso vai me ajudar nos momentos decisivos do campeonato”, contou

O paraense, ex-kartista, está na briga pelo título do Campeonato Paulista Máster, para pilotos acima de 40 anos. Na tabela de pontuação é o segundo colocado com 198 pontos.

O líder é o paulista Ricardo Cury, com 234. Já na classificação geral do Paulista, Augusto Santin está na quarta posição.

Decisão

A decisão do Paulista de Fórmula Vee será nos dias 21 e 22 de dezembro, com a disputa de duas etapas (quatro provas no total).

Santin aproveita a participação na Copa ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), neste sábado (9), para ajustar mais o carro. “ É boa ocasião para afinar minha máquina”, ressaltou.

Ele recebeu convite para ser instrutor de novos pilotos, no domingo (10), por ocasião da realização do FVee Festival, com opção de drive day, treinos livres e aulas de pilotagem para iniciantes.

“Fiquei feliz por receber o convite da FVee. Uma situação de retribuição de tudo aquilo o que aprendi nos três anos em que estou na categoria. É poder ajudar a formar novos competidores”, destacou

