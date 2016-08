Piloto paraense é campeão Norte Brasileiro de kart.

O próximo desafio de Oswaldo é a sexta etapa da Copa Brasiliense de Kart Endurance (CBKE)

O piloto paraense Oswaldo Ferreira conquistou um título inédito no último sábado (27), em Castanhal, nordeste paraense, como campeão da categoria graduados F4 da 3ª edição do Campeonato Norte Brasileiro de Kart. O público lotou a arquibancada para acompanhar as corridas acirradas em todas as categorias de uma das principais competições nacionais.

O campeonato começou na última quarta-feira ( 24), com os treinos livres. Na sexta-feira (26), foram realizadas as tomadas de tempo e a primeira corrida classificatória, na qual Oswaldo largou e chegou em segundo lugar. Já na manhã de sábado (27), foi realizada a segunda classificatória, onde Oswaldo terminou novamente atrás do piloto de Paragominas, Flávio Carminati. Com o resultado das duas classificatórias, o piloto garantiu o segundo lugar no grid de largada da final.

Durante a final, Oswaldo chegou a cair para a quarta colocação, mas se recuperou e faltando cinco voltas, assumiu a primeira colocação abrindo uma boa distância dos adversários conquistando a vitória com tranquilidade. “Vencer um campeonato de proporção nacional foi um sonho realizado. Veio no momento perfeito, em que completo 20 anos como piloto de kart. Depois de algumas tentativas, e um pódio de quarto lugar no campeonato brasileiro em 2013, enfim conquistei um grande campeonato. Tenho que agradecer aos meus patrocinadores e apoiadores por acreditarem no trabalho da nossa equipe e também a organização do campeonato que foi impecável”, contou o piloto.

Foram cerca de 90 pilotos de todo o país inscritos em oito categorias. Dentro das pistas, nomes de destaque do automobilismo brasileiro também estiveram presente, como os pilotos da Stock Car Rafael Suzuki e Ricardo Zonta – também ex-piloto da F1, e Thiago Marques, do Campeonato Brasileiro de Marcas.

O próximo desafio de Oswaldo é a sexta etapa da Copa Brasiliense de Kart Endurance (CBKE), que ocorrerá em Brasília no dia 24 de setembro. O piloto tem incentivo da Lei Guilherme Paraense da Prefeitura de Belém, patrocínio da Ford Fenix, Clínica Lobo, Cia Athletica e Veloz Racing, apoio da Smart Consultoria Nutricional, Malharia Liliane, MF Projetos Visuais e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL.

A 3ª edição do Campeonato Norte Brasileiro foi organizada pela Federação de Automobilismo do Estado do Maranhão (FAEM) e Federação Paraense de Automobilismo (FEPAUTO), com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), e patrocínio de Kart Mini, Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL), Salles Entretenimento, e apoio de Sprint Race e RBC.

ORMNEWS

