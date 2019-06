Piloto paraense vai ao pódio em Interlagos na FVee

(Foto:Claudio Larangeira/Divulgação FVee) – Augusto Santin recebeu troféu de torcedor do Remo, clube que o apoia, após conquistar o 3º lugar no GP em homenagem a Niki Lauda

O piloto paraense Augusto Santin conquistou o 3º lugar no GP Niki Lauda, da Fórmula Vee. O GP foi válido pela 5ª etapa do Campeonato Paulista.

O piloto paraense tem o apoio do Clube do Remo e nesta edição ainda contou com a ajuda de um torcedor para embalar o Expresso 33 em Interlagos, disputada no último sábado.

O torcedor Rafael Teixeira, de 34 anos, viajou de Belém para uma visita a São Paulo. Quando soube da prova, fez questão de ir ao autódromo pela primeira vez para prestigiar o piloto do Leão.

“Fiquei muito contente por receber a visita do Rafael, um torcedor entusiasmado, que ama muito o nosso querido Remo”, disse o piloto paraense.

No pódio, Augusto Santin recebeu de Rafael Teixeira a bandeira do Remo. Em troca, o piloto ofereceu ao torcedor o troféu conquistado em Interlagos. Para Rafael Teixeira, foi uma grande emoção ir a Interlagos e ver de perto a prova do Expresso 33.

“Eu acompanho o Santin em Belém e não poderia perder a oportunidade de assisti-lo ao vivo. Foi muito emocionante e espero voltar outras vezes”, disse o torcedor remista.

O piloto paraense ocupa agora o quarto lugar na classificação geral do Campeonato Paulista, com 126 pontos. A liderança é do paulista Ricardo Cury, com 148. Na divisão Máster, Santin é o terceiro colocado.

A próxima etapa do Campeonato Paulista de FVee será dia 6 de julho, em Interlagos.

Por:Com informações da FVee

