Piloto progressense “Wachekoswski” continua internado em estado grave em Belém

(Foto:Reprodução)- Piloto Bruno Alencar Wachekoswski está internado no Hospital Metropolitano em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

O Jovem piloto Bruno Alencar Wachekoswski filho de família tradicional de Novo Progresso que sofreu acidente aéreo com avião monomotor nesta quarta-feira (13), no bairro do Bengui, em Belém, continua internado em estado grave.

A informação da Assessoria de imprensa do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, seu quadro de saúde não apresentou alterações desde que foi hospitalizado no dia do acidente. “ O paciente segue em estado de saúde considerado grave”, informou assessoria de imprensa do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua. Bruno foi identificado como vítima de um traumatismo craniano. O pai e a irmã de Bruno estão em Belém acompanhando o caso.

O copiloto Lucas Ernesto Santos e Santos, de 24 anos, morreu na hora. Outras duas vitimas sofreram escoriações e não correm risco de morte.

