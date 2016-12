Piloto que morreu em queda de aeronave no AM era do Acre – Sobrevivente foi encontrado por indígenas

Atilon Alencar, de 34 anos, era o pilotava da aeronave que caiu, na manhã de sexta feira (23), quando saia do município amazonense de Tefé para Tabatinga (AM). Ele o co-piloto e um passageiro morreram no local do acidente. Uma pessoa foi resgatada com vida por homens do Corpo de Bombeiros que trabalharam nas buscas no local. O piloto é natural de Cruzeiro do Sul/AC, distante 648 quilômetros da capital. A família aguarda o translado do corpo para velório e sepultamento, que ainda não tem hora e data para acontecer.

Alenizia Bezerra de Alencar, de 38 anos, irmã do piloto, diz que o mau tempo em Tabatinga dificulta translado do corpo.

“Ainda não sabemos que hora o corpo vai chegar. A empresa está disponibilizando uma aeronave para transportar o corpo. Mas, devido à chuva, eles ainda não sabem que horas vão sair de lá. Só me informaram que o voo deve demorar cerca de 2h. Só depois que o corpo chegar é que decidiremos que horas vamos sepultá-lo”, disse.

A irmã conta que Atilon morreu feliz. “Conversei com uma pessoa da empresa, mas eles ainda não deram informações sobre as causas do acidente. O que sei é que o avião tinha passado por manutenção recentemente. Ele amava pilotar, sempre dizia que se morresse de acidente aéreo morreria feliz, pois amava voar, não sabia fazer outra coisa”, lembra.



A irmã conta ainda que Alencar havia casado há pouco tempo e era piloto de avião há sete anos. Ele deixou a terra natal e se mudou para Manaus, depois de fazer um curso para piloto de avião. O corpo vai ser velado na residência dos pais do piloto, na Avenida Lauro Muller, e será sepultado no Cemitério São João Batista em data e horário ainda não definidos.

Entenda o caso

Um avião de pequeno porte – modelo BE-58 e matrícula PT-ICU -, que seguia com destino ao município de Tabatinga, localizado a 1.108 km de Manaus, desapareceu após decolar na manhã desta sexta-feira (23) da cidade de Tefé, a 575 km da capital do Amazonas. Segundo informações preliminares da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a aeronave da empresa Parintins Táxi Aéreo partiu de Tefé às 10h32 (horário local).

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o avião de pequeno porte foi encontrado a 13,5 Km da cabeceira da pista do aeródromo de Tabatinga, município localizado a 1.108 km de Manaus.

O sobrevivente foi encontrado por indígenas, segundo informações preliminares repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM). O grupo levou o passageiro em uma embarcação até a estrada do Urumutum, em Tabatinga. Do local, a viíima teria sido levada de mototaxi para o aeroporto do município. No aeroporto, uma viatura do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), encaminhou o homem até o hospital.

