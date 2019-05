Piloto que saiu do Mato Grosso desaparece com avião no Pará

(foto: arquivo pessoal) -O piloto e morador de Sinop, Cleiton Figueiró Rodrigues, de 27 anos, está desaparecido há 30 dias. A irmã dele, Cristiane Figueiró Rodrigues confirmou, ao Só Notícias, que ele decolou no dia 1º de abril com um avião Cessna Aircraft, modelo 210M do aeródromo do Canarinho (localizado na MT-140) com destino ao município de São Félix do Xingu (PA) e, desde então, não foi mais visto.

“Esse era o destino dele. Sabemos apenas que chegou no município e ficou hospedado por uma semana em um hotel. Depois disso, desapareceu ele e o avião. Ainda não sabemos se decolou para algum outro lugar ou se permaneceu lá. Inicialmente, meu irmão iria transportar um pessoal na região”.

Rodrigues explicou que Cleiton estava com um amigo. “Saíram os dois aqui de Sinop para São Félix do Xingu. Esse amigo já retornou e meu irmão ficou por lá. O avião não é do meu irmão”, acrescentou.

Consta no sistema de Consultas ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que o avião pertence a uma empresa de advocacia, está com o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) válido até abril de 2022. Já a Inspeção Anual de Manutenção (IAM) vence em outubro deste ano.

O caso está sendo registrado na delegacia de Polícia Civil pela família. Um procedimento deve ser aberto para investigar o caso.

Por:Só Notícias/Cleber Romero

