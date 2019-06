Piloto sequestrado com avião em MS é localizado e diz que foi levado por facção criminosa

Em depoimento à polícia, o piloto disse que foi obrigado a ir para o Paraguai e Bolívia, onde conseguiu fugir com a aeronave.

Foram localizados nesta quarta-feira (19) o piloto sequestrado e o avião roubado no aeroporto municipal de Paranaíba, a 407 km de Campo Grande, no dia anterior. Ele pousou com a aeronave em Cáceres (MT).

De acordo com a Polícia Civil, o piloto prestou depoimento e disse que foi sequestrado por uma facção criminosa e obrigado a ir para o Paraguai e Bolívia, onde conseguiu fugir com o avião.

Até a publicação desta reportagem ainda não havia a informação do que exatamente o piloto fez ou se transportou algo durante o trajeto.

Entenda o caso

Um avião modelo Cessna 182 Skylane foi roubado na manhã de terça-feira (18) do aeroporto municipal de Paranaíba. De acordo com assessoria da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, foi feito refém e levado junto com a aeronave. Uma equipe de perícia esteve no aeroporto da cidade colhendo dados.

Segundo a Polícia Militar, o guarda relatou que dois homens encapuzados chegaram ao local e disseram informações pessoais suas, perguntando se ele preferia que procurassem sua família caso não colaborasse. Um dos homens estava bastante agressivo, segundo a testemunha.

Um dos homens, segundo o vigilante, teria lhe dito que estava lá para roubar o avião de um empresário e que ele não se preocupasse porque o piloto já estava sendo rendido. Ele foi amarrado e colocado dentro do banheiro do aeroporto, de onde viu uma caminhonete chegando com dois ocupantes, sendo um deles o piloto Edmur Guimara Bernardes, de acordo com a polícia. Depois que ouviu o avião decolar, a testemunha conseguiu soltar-se e escapar. A caminhonete, abandonada no local, foi periciada.

O vigilante avisou o empresário, que comunicou a polícia. O destino do avião e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil e Militar. Até a publicação desta reportagem, a polícia não confirmou o destino do vôo ou para que fins teria sido usado.

