Piloto sofre acidente com paramotor em Novo Progresso

Conforme relatos da família, “Carlão” sobrevoava sentido Santa Julia /Novo Progresso, com mais dois colegas, momento que populares acenavam para fotos, o piloto baixou de altura e se deparou com rede de energia elétrica, ao tentar passar por baixo o equipamento perdeu altura e caiu.

O acidente aconteceu na área rural do município, as margens da rodovia BR-163 localizada a poucos quilômetros da cidade de Novo Progresso.

O empresário Carlão (Foto) propietário da “Só Tratores” sofreu grave acidente no final da tarde desta sexta-feira (05), por volta das 17 horas, quando sobrevoava com seu paramotor entre a comunidade de Santa Julia há Novo Progresso, momento em que sofreu uma queda.

You May Also Like