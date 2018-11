Piloto suspeito de roubar pelo menos 3 aeronaves em MT é preso pela PF na fronteira com a Bolívia

Ele integrava quadrilha que teria roubado aeronave em hotel no Pantanal em Poconé — Foto: Divulgação

Mandado de prisão foi mantido em sigilo para facilitar o cumprimento, já que ele residia na Bolívia e raras vezes retornava ao Brasil. Um dos aviões que ele teria roubado pertencia à então candidata ao governo de MT Janete Riva, em 2014.

Considerado um dos maiores suspeitos de roubos de aeronaves do país, um piloto foi preso nessa quinta-feira (1º) pela Polícia Federal, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá. As investigações apontam que o piloto seria o responsável por no mínimo mais três roubos de aeronaves somente em Mato Grosso.

As investigações começaram em agosto de 2018 quando criminosos furtaram um avião do aeroporto de Cáceres.

O veículo tinha sido apreendido pela PF transportando 250 kg de cocaína, durante uma tentativa de decolagem, porém, a tentativa foi frustrada, em razão da retirada de uma peça por parte da Polícia Federal. A aeronave foi abandonada na cabeceira da pista do aeroporto.

Durante as investigações, a PF identificou os integrantes da organização criminosa, os quais foram presos.

Os policiais também identificaram esse piloto encarregado de pilotar o avião até a Bolívia e entregá-lo para narcotraficantes. O suspeito teve a prisão decretada pela Justiça Federal de Cáceres.

O mandado de prisão foi mantido em sigilo, para facilitar o cumprimento, já que ele residia na Bolívia e raras vezes retornava ao Brasil.

Investigações apontam que o suspeito teria roubado uma aeronave, em dezembro de 2013, na cidade de Juína. O avião pertencia ao então prefeito de Juara. Na época, o piloto que conduzia a aeronave foi sequestrado e levado para Bolívia.

Sequestro e roubo de avião

A aeronave, que transportava a comitiva de uma candidata a um cargo político, foi levada juntamente com os pilotos que ficaram sequestrados na Bolívia durante 40 dias.

O terceiro roubo foi em 2017, quando uma aeronave que pertencia ao Hotel Sesc Porto Cercado, no Pantanal foi levada. Na ocasião, novamente o piloto foi sequestrado e levado para a Bolívia juntamente com a aeronave.

O suspeito dos roubos foi excluído da Polícia Militar do estado de São Paulo e tem passagens na polícia por outros crimes, além de já estar planejando outros roubos de aeronaves.

Por:G1MT

