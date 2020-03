Pilotos colocam fogo em aeronave que caiu em MT e fogem para região de mata

Pilotos de aeronave suspeita fizeram pouso forçado, atearam fogo no avião e fugiram. A aeronave teria saído da Bolívia. A suspeita é de tráfico de drogas.

Os ocupantes de uma aeronave que cruzava a fronteira da Bolívia atearam fogo nela e fugiram após interceptação feita pela Força Aérea Brasileira (FAB), neste sábado (7), em uma área rural próximo ao Porto Jofre, em Poconé, a 104 km de Cuiabá. A suspeita é de que a aeronave estava sendo utilizada para tráfico de drogas.

De acordo com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), a equipe foi acionada após uma aeronave suspeita voar a baixa altura sobre região do Pantanal, cruzando a fronteira com a Bolívia para o lado brasileiro.

Após o piloto perceber que seria abordado, fez pouso forçado em uma propriedade rural, em Poconé, e em seguida os ocupantes atearam fogo no avião e fugiram para região de mata.

Equipes fazem buscas na região do Pantanal para procurar pilotos que atearam fogo em aeronave e fugiram

Na aeronave, que ficou completamente destruída, foi possível identificar vestígios de produto análogo a cocaína, que foi recolhido e será encaminhado para análise pericial.

As equipes da FAB e do CIOPAER, junto a Polícia Federal e Grupo Especial de Fronteira de Mato Grosso continuam as buscas pelos suspeitos na região.

Por Kethlyn Moraes, G1 MT

07/03/2020 14h30

