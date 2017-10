Pilotos fazem voo rasante e coloca pessoas sob risco em Novo Progresso

Alguns pilotos de aeronaves que usam as pistas de aviação em torno de Novo Progresso acostumaram fazer rasantes depois de realizarem suas idas e volta em cima da cidade de Novo Progresso.

Com alto índice de acidentes ocorridos nos últimos dias na região de Novo Progresso, os moradores estão apavorados com os rasantes costumeiros de alguns pilotos que pousam na pista da pedreira próxima ao perímetro urbano da cidade.

Nesta manhã de segunda-feira (23), fotos e reclamações foram postados nas redes sociais e gerou diversas reclamações com pedido de providencia.

A repercussão com os rasantes tomaram conta das postagens nos grupos de WhatsApp, em Novo Progresso , fotos de aeronaves voando baixo e outras no rasante, são postadas, “ isto muito perigoso”, comentou internauta.

O Jornal Folha do Progresso procurou piloto experiente com anos de aviação para dialogar sobre o assunto ele nos repassou que estes procedimentos são considerados normais na aviação. “Os pilotos são treinados para fazer este tipo de procedimento, para poderem abortar aterragens. Neste caso, a manobra foi realizada por pura diversão e as autoridades de aviação são as responsáveis para abrirem uma investigação, se provado o abuso do piloto ele pode ter uma suspensão preventiva”, informou.

Na aviação, a segurança vem sempre primeiro. “Precisamos levar muito a sério”, argumentou.

Ele disse ao Jornal Folha do Progresso que uma manobra daquele gênero só deve ser realizada apenas por razões operacionais ou de segurança. “Tomar a decisão de fazer um rasante, quando não é necessário, acrescenta um risco desnecessário”, explicou. O piloto preferiu não ser identificado, e orientou para que as pessoas gravem vídeos de preferência que apareça o prefixo da aeronave para poder responsabilizar as pessoas certas, orientou.

A assessoria Jurídica do Jornal Folha do Progresso orientou que é coisa de policia e um registro (BO) com horário e prefixo da aeronave pode ser feito para que a policia apure os fatos.

Por Adecio Piran /Jornal Folha do Progresso

