Pilotos paraense brilham no Campeonato Goiano de Motocross

Diego Henning brilhou no campeonato goiano de motocross (Foto:Show Radical)

A equipe da Vitanat subiu no pódio várias vezes

Os pilotos paraenses da equipe Vitanat brilharam na 4ª etapa do Campeonato Goiano de Motocross realizado em Paraúna, cidade goiana, no final de semana. Na categoria MX2, prova que correu no sábado (9), o piloto Diego Hanning, número 169, caiu duas vezes e João Victor Xavier, número 841, caiu uma vez, contudo, apesar das dificuldades e do nível alto da disputa, Diego ficou na 4ª posição e João no 5º lugar.

Já na categoria Nacional Pro, Diego Henning foi para o lugar mais alto do pódio. Feliz com o resultado avaliou: “Foi uma largada bem difícil, mas, graças a Deus, consegui passar os demais pilotos e administrei bem a prova”, assinalou.

Na prova de domingo (11), Emerson Oliveira, número 41, foi o 13º colocado na categoria MX3. O primeiro a passar pela bandeira quadriculada dessa categoria foi Wolney Ferreira, conhecido como ‘Fiquei’, também piloto Vitanat.

Empolgação

O momento mais aguardado do campeonato foi a corrida MX1, quando os pilotos mostraram suas habilidades no comando das máquinas. Wellington Garcia, número 21, deu largada em primeiro lugar e Diego Henning em terceiro. O paraense Henning, no entanto, conseguiu as ultrapassagens e terminou na primeira colocação. Apesar da “bandeirada” ao paraense, o campeão goiano de motocross, nesta categoria, foi Fredy Spagnol, número 61, por ter feito maior pontuação.

Por:Braz Chucre

