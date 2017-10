Pinça é descoberta dentro de paciente após 15 anos de cirurgia

Operário de 41 anos passou por radiografia após ser internado por suspeita de apendicite

A suspeita de uma inflação no apêndice levou um morador de Juiz de Fora a descobrir que estava com uma pinça cirúrgica dentro do abdômen. O objeto teria sido esquecido há 15 anos, quando o operário de 41 anos passou por uma cirurgia na barriga. A radiografia feita há menos de uma semana no Hospital de Pronto Socorro (HPS) da cidade mostrou que o objeto, com aproximadamente 16 centímetros de comprimento, estava apontado para o coração do paciente.

Em entrevista ao MGTV nesta segunda-feira (9), Ivanildo de Oliveira contou que nunca sentiu qualquer incômodo que indicasse a existência de um objeto estranho em seu corpo. Em 2002, ele foi internado no Hospital Municipal Silveira Ramos, após ser esfaqueado durante um assalto. A unidade de saúde não existe mais e a equipe do MGTV tentou contato com a administração que estava à frente da prefeitura na época, mas não obteve retorno até esta publicação.

“Na época, passei por uma cirurgia e, como a facada não perfurou nenhum órgão, fui medicado e liberado. Nunca senti nenhuma dor, então nem imaginava que uma pinça poderia ter sido esquecida dentro de mim”, relatou Oliveira.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o operário deu entrada no Hospital de Pronto Socorro (HPS) na última quarta-feira (4) com dor abdominal. Depois de passar por avaliação, exames identificaram a pinça no abdômen. O instrumento foi retirado no mesmo dia e Oliveira recebeu alta neste domingo (8).

A Secretaria de Saúde informou que aguarda a manifestação do paciente para iniciar a apuração em torno do caso. Já de alta do hospital, Oliveira resolveu guardar o instrumento como recordação e diz que espera que justiça seja feita.

