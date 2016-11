Pingo e Gringo Crime de 1997 em Novo Progresso estão presos no MT acusados de duplo homicídio

Segundo irmão acusado de duplo homicídio no Pará é preso em Primavera do Leste

O segundo criminoso envolvido no duplo assassinato da cunhada e do pai dela, ocorrido há 19 anos no município de Novo Progresso, estado do Pará, foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (25.11), em Primavera do Leste.

Juarez Hoffmann é irmão de Valecir Hoffmann, preso no dia 18 de novembro em Colniza. Os dois estavam com as ordens de prisão decretadas, apontados como mentores do crime, ocorrido em dezembro de 1997.

Os irmãos e mais quatro pessoas estão denunciados pelo duplo assassinato de Rozeli Capelari Bordim, 28 anos, e seu pai Vital Capelari Bordim. A moça era casada com o irmão falecido dos suspeitos e herdou a fazenda “Serra Azul”, que motivou os assassinatos no dia 22 de dezembro de 1997.

Com a prisão de Valecir Hoffmann, no dia 18 de novembro em Colniza, a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste recebeu a informação sobre o possível paradeiro do irmão, Juarez Hoffmann, também considerado foragido da Justiça, que estaria no município.

Durante todo o dia, os policiais fizeram o levantamento de informações e realizaram diligências, conseguindo localizar o procurado em uma chácara nos arredores da cidade. Ao ser surpreendido pela equipe de investigadores, o suspeito empreendeu fuga pela mata, mas foi contido pelos policiais, oferecendo resistência a prisão.

Após cumprimento da ordem judicial contra o suspeito, a comarca de Novo Progresso foi comunicada da prisão do foragido.

