Pioneiro da Comunidade Santa Julia morre em hospital no Mato Grosso

Morreu, nesta quarta-feira (04) o pioneiro Genair Ambrosio Kisel, após ter sofrido acidente na residência em Santa Julia.

Genair foi transferido na segunda-feira (02) para o Hospital Regional de Sinop (MT), ele teve um acidente de trabalho em casa – a família encontrou caído no comércio de sua propriedade, havia sangue no chão e ele estava sozinho no momento do acidente , foi internado no Hospital Municipal ainda na quarta–feira (27/06), tinha muito sangue, relatou o parente de Genair.

Em contato com Hospital de Sinop (MT) a direção informou ao Jornal Folha do Progresso que Genair Ambrosio Kisel, de 55 anos, assim que chegou foi realizado exames mais complexos, o quadro clinico se agravou , teve que ser submetido a novos procedimentos cirúrgicos , após a anestesia geral a pressão sanguínea aumentou e teve que ser entubado e transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não resistiu e morreu.

O Sepultamento de Genair Ambrosio Kisel, vai ser na comunidade de Santa Julia.

