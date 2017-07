Pipas causaram mais de 3 mil ocorrências de falta de energia em 2017 no Pará

Entre janeiro e junho de 2017 foram registradas 3.413 ocorrências em todo o estado. Uma das recomendações da Celpa é empinar as pipas longe da fiação da rede elétrica.

A Celpa, empresa distribuidora de energia elétrica no Pará, alerta para os riscos que as pipas podem trazer não apenas à vida, mas também ao fornecimento de energia. A empresa já registrou 3.413 ocorrências de falta de energia causada por pipas presas na fiação da rede elétrica, entre janeiro e junho de 2017 no Pará. O número ultrapassa o registro do mesmo período de 2016, que ficou em 3.337.

As recomendações da Celpa são: manter-se longe da fiação elétrica; não utilizar barras de ferro e objetos metálicos para retirar pipas presas; e evitar o cerol e qualquer produto semelhante que possa ser aplicado em linhas de papagaios ou pipas. A substância, usada para cortar outras pipas, pode provocar curto circuito.

O executivo de segurança da Empresa Celpa, Alex Fernandes, alerta sobre os perigos, especialmente durante o mês de julho. “Orientamos que a criançadas procurem áreas descampadas e, sobretudo, longe das redes de energia elétrica, para que possam brincar com segurança e evitar qualquer tipo de acidente”, aconselha.

De acordo com a Celpa, o bairro do Tapanã, em Belém, possui o maior número de consumidores de energia prejudicados pela brincadeira com pipas. Em 2017 já foram registradas 38 ocorrências, deixando mais de 14 mil pessoas sem energia. Nas ruas do bairro, a reportagem da TV Liberal ainda encontrou vários pedaços de pipa presos na rede elétrica.

O bairro do Guamá registrou foram 42 ocorrências e 13.194 pessoas sem energia. No bairro do Paracuri, no distrito de Icoaraci, foram 19 ocorrências e 11.389 consumidores prejudicados. No bairro do Benguí, foram 16 desligamentos que atingiram 4.558 pessoas.

