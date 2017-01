Pirata considerado mais temido é morto no Pará

Durante uma troca de tiros, contra policiais, morreu o homem considerado pela PM como o pirata mais temido da região das Ilhas, no município de Abaetetuba, no Pará. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (16).

Segundo a PM, Jojó, como era conhecido o rato d’água, não resistiu aos ferimentos e caiu no rio sem chances de sobrevivência.

“Ao se deparar com uma equipe do GTO que estava em uma lancha em diligência e outra lancha do CPR IX, o elemento resistiu a voz de prisão e atirou contra a guarnição, ao ser alvejado caiu no rio conhecido como Furo do Biribá, em frente à comunidade de Paçoca”, relata a PM em nota.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e após 30 minutos de buscas conseguiu localizar o criminoso já sem vida. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Com ele foi encontrado um rifle calibre 44 apreendido juntamente com a embarcação em que se encontrava, além da quantia de R$ 331,00.

A operação foi comandada pelo Tenente Coronel Rosevelt, comandante do 31º Batalhão da Polícia Militar.

(Com informações da Polícia Militar)

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...