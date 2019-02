‘Pirata’ mais procurado do Marajó é preso após quase 10 anos de buscas

(Foto: Via WhatsApp) -O criminoso que é considerado um dos piratas mais procurados do Arquipélago do Marajó foi preso, na tarde desta terça-feira (12), no município de Melgaço, no Marajó, após ação da Polícia Civil do Pará. Ele procurado pela polícia há aproximadamente 10 anos.

De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, o pirata Taizo Pena Rodrigues é considerado o principal responsável por roubos a embarcações nos estreitos de Breves, Melgaço e Gurupá.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Delegacia de Polícia Fluvial e da Superintendência de Breves, e os agentes ficaram dias em trabalho de campana para deter Taizo.

Segundo a Polícia Civil, por ser um “profundo conhecedor da geografia local”, ele conseguiu fugir dos policiais por quase 10 anos, mesmo tendo contra si diversos mandados de prisão por roubo a embarcações e associação criminosa nas cidades de Breves, Melgaço, Gurupá, Anajás, dentre outras.

