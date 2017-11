Piratas estupram passageira e sequestram americanos em balsa no Marajó

Além disso, também estariam sendo feitas investigações da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal da Segup nas redes sociais e contato com familiares em Florianópolis (onde o casal teria residência) e nos EUA. Outra investigação em andamento é sobre o roubo do empurrador Taigó I e da balsa Andorinha.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Segup) informou que segue com o inquérito para investigar o desaparecimento, com auxílio da Polícia Civil, Polícia Militar, Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e Corpo de Bombeiros.

Eles estavam em uma van e partiram de um porto na Avenida Bernardo Sayão com destino a Macapá. A van do casal já foi apreendida pela Polícia na capital amapaense.

O casal de americanos Adam Harris Heart, 39 anos, e Emily Faith Heart, 37 anos, e duas crianças que seriam seus filhos desapareceram no último domingo (29) após a balsa Andorinha e o empurrador Taigó I serem assaltados por piratas no Rio Furo Grande, próximo a Breves, Ilha do Marajó.

