PIS:no Pará, 18,5 mil idosos têm direito a sacar R$ 26 milhões

A Caixa Econômica Federal (CEF) inicia amanhã (17) o pagamento das cotas do Fundo Programa de Integração Social (PIS) para aposentados, conforme a Medida Provisória 797/2017. No Pará, 18.579 aposentados terão direito ao saque das cotas a partir desse mês. O valor total disponível para saque no Estado nessa etapa é de R$ 26.122.620,00 e equivale a 14,35% do total disponibilizado pela medida.

Segundo a Caixa, 111.690 aposentados possuem saldo de cotas no Pará, o que corresponde a um montante de R$ 181.981.449,00. Na primeira fase, iniciada há um mês, foram disponibilizados os resgates para 60.084 idosos com 70 anos ou mais de idade, totalizando um volume financeiro de R$ 102.726.918,00. Os beneficiários contemplados na primeira fase, continuarão sendo efetuados agora.

Em todo o País, mais de 1,2 milhão de brasileiros terão direito ao saque a partir amanhã (16% do total). Em valores, serão mais de R$ 1,7 bilhão para resgate. De acordo com o vice-presidente de Governo da CAIXA, Roberto Derziê de Sant’Anna, a estratégia do banco está alinhada aos objetivos do Governo Federal e visa estimular e aquecer a economia.

“A liberação de recursos das cotas do PIS é uma medida que beneficia diretamente milhões de brasileiros. Essa iniciativa vai aquecer e fortalecer a economia no final deste ano”, ressalta.

Até o dia 9 de novembro, a Caixa registrou o pagamento de cerca de R$ 250 milhões relativos às contas dos trabalhadores com 70 anos ou mais. Desde a abertura do calendário já foram pagas mais de 251 mil cotas. Tem direito às cotas do PIS o trabalhador cadastrado no Fundo PIS/PASEP entre 1971 até 4 de outubro de 1988 que ainda não sacou o saldo total de cotas na conta individual de participação.

A MP 797/2017 alterou a idade para saque de cotas do PIS. Agora, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos tem direito ao saque de cotas do PIS. Os aposentados também seguirão o calendário escalonado de pagamentos. As demais regras de saque das cotas do PIS não foram modificadas. É possível, por meio do site www.caixa.gov.br/cotaspis, consultar o saldo disponível para saque. Na página, o trabalhador pode visualizar o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.

O saque das cotas do PIS será efetivado após a confirmação do direito nas agências da Caixa. Os pagamentos das cotas do PIS com valor até R$ 1.500 podem ser realizados no Autoatendimento da Caixa apenas com a Senha Cidadão, sem a necessidade do Cartão do Cidadão, ou com Cartão Cidadão e Senha nas Unidades Lotéricas e Caixa Aqui, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto.

Os saques de valores até R$ 3 mil podem ser feitos com Cartão do Cidadão e Senha Cidadão no Autoatendimento, Unidades Lotéricas e Caixa Aqui, com documento de identificação oficial com foto. Os valores acima de R$ 3 mil devem ser sacados nas agências, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto. A Caixa orienta que os trabalhadores consultem o site www.caixa.gov.br/cotaspis para serem direcionados à melhor opção de pagamento, antes de se dirigirem a um dos canais oferecidos. Nessa segunda fase, cerca de 350 mil clientes da Caixa com conta corrente ou poupança individual receberam na última terça-feira (14) o crédito automaticamente em suas contas, sem a necessidade de adesão.

Os beneficiários legais, na condição de herdeiros, poderão comparecer a qualquer agência da Caixa, portando o documento oficial de identificação e o documento que comprove sua condição de herdeiro para realizar o saque. O saque poderá ser realizado pelo representante mediante procuração particular, com firma reconhecida, ou por instrumento público que contenha outorga de poderes para solicitação e saque de valores do PIS.

