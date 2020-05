Pista cede e caminhonete cai dentro de cratera na PA-167

Após a queda, o motorista conseguiu sair do veículo e outro passageiro ficou com o braço preso entre as ferragens.(Foto:Reprodução)

Uma caminhonete caiu dentro de uma cratera na PA-167, via de acesso ao município de Senador José Porfírio, nordeste do Pará. O acidente aconteceu por volta de 20h30 desta quinta-feira (14).

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu após a pista ceder no momento em que a caminhonete passava no local. Dois funcionários de uma funerária, que estavam em um outro veículo atrás da caminhonete, presenciaram o acidente e foram buscar ajuda em uma comunidade próxima.

Após a queda, o motorista conseguiu sair do veículo e um passageiro ficou com o braço preso nas ferragens. Os dois passageiros envolvido no acidente trabalham para uma empresa que freta serviços para a concessionária de energia elétrica do Pará.

Em nota, a Equatorial Energia informou que os dois funcionários foram socorridos, levados para o Hospital Municipal de Senador José Porfírio e passam bem.

De acordo com a Secretaria de Transportes do Estado, uma equipe vai ser encaminhada até o local para recompor o trecho da pista da PA-167.

