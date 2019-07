Pistoleiros atacam família em fila da CCR na BR-163. Um morto e dois feridos

Fogaça morreu na hora atingido por vários tiros. (Foto: Divulgação)

A ação de pistoleiros no final da manhã desta quinta-feira (4), no km 89 da BR-163, região de Itaquiraí, deixou um homem morto, uma mulher e uma criança feridas a tiros. O ataque aconteceu em um “Pare e Siga” da concessionária CCR MSVia.

Os primeiros informes sobre o caso indicam que os pistoleiros estavam à caça de Lucas Alexandre Fogaça de Oliveira de 23 anos, que viajava aparentemente com a família em um veículo Palio. Os pistoleiros que estavam em uma camionete Hilux trafegando em sentido contrário, ao notarem a vítima parada na fila da CCR, desembarcaram e passaram a atirar.

Lucas ainda tentou uma manobra de fuga, mas atingido por vários tiros perdeu o controle do carro parando alguns metros adiante. Tiros atingiram a cabeça do condutor, o peito da mulher dele identificada como Giseli Fogaça da Silva e tornozelo do menino filho do casal de cerca de dois anos. Os homens fugiram em seguida e as vítimas socorridas ao hospital de Naviraí.

04/07/2019

