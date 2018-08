Pit bull ataca criança de três anos em Parauapebas

A menina de três anos teve ferimentos no rosto, cabeça e costas. O momento foi registrado por uma câmera de segurança e mostra quando o animal corre na direção da vítima. (Foto:Reprodução-Pitbull ataca criança em Parauapebas, sudeste do Pará)

Uma criança de três anos foi atacata por um cachorro da raça pit bull, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O momento foi registrado por uma câmera de segurança e mostra quando o animal corre na direção da menina que brincava com outras crianças da rua, na noite da última quarta-feira (29).

As imagens são fortes e flagram quando quatro pessoas tentam tirar o cachorro de cima da vítima. A menina teve ferimentos no rosto, cabeça e costas. Ela foi socorrida em um hospital particular na Serra dos Carajás, mas já teve alta e está em casa de repouso.

De acordo com a Polícia Civil, o dono do animal foi conduzido a Seccional de Parauapebas, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra ele. Ele vai responder por crime de lesão corporal culposa devido a negligência. O processo seguirá à Justiça de Parauapebas, nesta sexta-feira (31), onde o dono do pit bull será ouvido em audiência.

Segundo informações da PC, o cachorro estava dentro do terreno que fica na mesma rua da casa onde brincavam as crianças. O animal conseguiu fazer um buraco na cerca do terreno e fugiu.

Por:Por G1 PA, Belém

